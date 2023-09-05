Прогнозы
· Служба новостей

Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, которого ждет счастливая осень

Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, которого ждет счастливая осень

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Российский астролог Тамара Глоба убеждена, что только один зодиакальный представитель сможет счастливо встретить и проводить эту осень. Для него Вселенная создает все условия, отправляя ему в помощь и для защиты мощного Ангела - хранителя, способного провести его за руку мимо всех неурядиц и неприятностей прямиком к заветным целям.

"Стрельцы как будто будут "в домике". Беды отступят, придет период счастья", – отметила Глоба.

Помимо невиданного, сказочного везения, Стрельцы почувствуют свою значимость для семьи, их будут поддерживать во всем родные и близкие.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

убрать тараканов из квартиры москва

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

врачи косметологи ростова на дону в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

7 часов назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани

Новости Казани

5 часов назад

Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона

Новости Казани

30 минут назад

Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы

Полезное

6 часов назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Казани

3 часа назад

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной

Новости Татарстана

4 часа назад

«Хотя бы выглядит это более честно»: для заключенных ужесточат условия службы в зоне СВО
Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания
Новости Татарстана
25 минут назад

Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания

Новости Татарстана

5 часов назад

Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых

Новости Татарстана

5 часов назад

Были удостоены награды: представители Татарстана будут награждены медалями за трудовые успехи

Новости Татарстана

5 часов назад

«Дети так играли»: дело о халатности было возбуждено после избиения мальчика в приюте «Асылташ»
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
4 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.