Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, которого ждет счастливая осень

Российский астролог Тамара Глоба убеждена, что только один зодиакальный представитель сможет счастливо встретить и проводить эту осень. Для него Вселенная создает все условия, отправляя ему в помощь и для защиты мощного Ангела - хранителя, способного провести его за руку мимо всех неурядиц и неприятностей прямиком к заветным целям.

"Стрельцы как будто будут "в домике". Беды отступят, придет период счастья", – отметила Глоба.

Помимо невиданного, сказочного везения, Стрельцы почувствуют свою значимость для семьи, их будут поддерживать во всем родные и близкие.