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Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, для которого 2024 год будет очень успешным

Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, для которого 2024 год будет очень успешным

Фото: социальные сети

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С самого начала 2024 года удача улыбнется одному знаку и будет идти рядом с ним до самого конца года, заявила астролог Тамара Глоба.
Они многое успеют, многого достигнут.
Эти везунчики - Овны.

Никто не обещает, что трудностей не будет, но Овны в 2024 году будут легко преодолевать любые преграды и быстро отвечать на вызовы судьбы.

Это поможет им заметно продвинуться в профессии, карьере, в финансовом плане. Овны заручатся поддержкой и любовью близких и смогут в прямом смысле слова горы свернуть.

"Не бойтесь потребовать у руководства повышения зарплаты", - советует им Глоба.

Крайне важно, чтобы в течение года Овны не расслаблялись, продолжали совершенствоваться, учиться, бороться. В этом случае удача будет нарастать в геометрической прогрессии. Можно создать фундамент везения на ближайшие 9-10 лет, считает астролог.

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