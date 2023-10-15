Поцелованные богом: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который заработает огромные деньги в 2024 году
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Наступающий 2024 год будет особенно успешным для одного знака Зодиака, считает российский астролог Тамара Глоба.
Счастливчикам достанется все - и слава, и почет, и богатство.
Ими станут Стрельцы.
Мужчины и женщины, рожденные под данным знаком, смогут добиться внушительных достижений в работе, многие сменят работу, получив при этом новые зарплату и возможности роста.
Стрельцы смогут найти собственный путь, по которому им будет легко и просто идти к собственному счастью.