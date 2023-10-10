Поцелованные богом: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится в 2024 году

В следующем году большую удачу смогут поймать представители одного знака Зодиака. Об этом рассказала российский астролог Тамара Глоба.

По ее словам, одним из самых счастливых в следующем году будут рожденные под знаком Скорпиона.

Скорпионы смогут найти собственный путь и пойдут свое предназначение.

На работе дела пойдут наилучшим образом, возможно повышение по службе.

Глоба призывает быть более ответственными, поскольку именно сейчас во многом решается будущее Скорпионов.