Прогнозы
· Служба новостей

Поцелованные богом: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится в 2024 году

Поцелованные богом: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится в 2024 году

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

В следующем году большую удачу смогут поймать представители одного знака Зодиака. Об этом рассказала российский астролог Тамара Глоба.

По ее словам, одним из самых счастливых в следующем году будут рожденные под знаком Скорпиона.

Скорпионы смогут найти собственный путь и пойдут свое предназначение.
На работе дела пойдут наилучшим образом, возможно повышение по службе.

Глоба призывает быть более ответственными, поскольку именно сейчас во многом решается будущее Скорпионов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Женский форум: раскрываем секреты, о которых вы не знали

решетка на вентиляцию против тараканов

Новости Татарстана

11 часов назад

Выставлен за 28,9 миллиона: сын госсоветника Татарстана продает спорткар-внедорожник

Новости Казани

день назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

преподаватель мхк в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Казани

17 часов назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

Новости Татарстана

10 часов назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев
Лонгриды
4 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Казани

10 часов назад

Остановили из-за пандемии: Казань и Ташкент могут связать железнодорожные рейсы

Гид по скидкам Казани

день назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

Новости Казани

11 часов назад

«Решили, что лучше уехать в Канаду»: Сергачев рассказал, почему не стал подписывать контракт с «Ак Барсом»

Новости Казани

11 часов назад

Разместят туристическую навигацию: в Казани появятся тактильные карты для туристов с ОВЗ
Позволит реализовать важный для города проект: в Казани завершили работу по строительству 1 этапа Вознесенского тракта
Новости Казани
3 минуты назад

Позволит реализовать важный для города проект: в Казани завершили работу по строительству 1 этапа Вознесенского тракта

Новости Казани

12 часов назад

Готовы и к чрезвычайным ситуациям: в Казани оборудовали первую площадку для складирования снега с системой очистки воды

Новости Казани

13 часов назад

Хорошо себя показала: в Казани закупят мраморную крошку для борьбы с гололедицей

Новости Казани

14 часов назад

Будет контролировать ситуацию: дорожные службы Казани готовятся перейти на зимний режим работы
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз