Поцелованные богом: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится в 2024 году
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В следующем году большую удачу смогут поймать представители одного знака Зодиака. Об этом рассказала российский астролог Тамара Глоба.
По ее словам, одним из самых счастливых в следующем году будут рожденные под знаком Скорпиона.
Скорпионы смогут найти собственный путь и пойдут свое предназначение.
На работе дела пойдут наилучшим образом, возможно повышение по службе.
Глоба призывает быть более ответственными, поскольку именно сейчас во многом решается будущее Скорпионов.