Поцелованные богом: Глоба пообещала немыслимый успех и мешок денег трем знакам зодиака

Большое счастье придет в жизнь трех знаков до конца октября, сообщает "Пятый канал".

Первый счастливец - Телец. Представители знака смогут существенно поправить финансовое положение, до конца второго месяца осени им будет сопутствовать большой фарт. Важно не отбрасиывать новаторские идеи, брать их на вооружение.

Львов ждут период относительной стабильности - деньги к ним пойдут, а перерабатывать при этом не придется, все будет получаться довольно легко и просто. Но это - не повод забывать о профессиональном росте, если все пустить на самотек, то хорошим дело точно не кончится.

Скорпионов ждут активные действия, которые принесут щедрое вознаграждение. Появятся новые идеи и проекты, которые принесут солидные прибыли.