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Поцелованные богом: Глоба озвучила знаки четыре знака, к которым в октябре придут деньги

Поцелованные богом: Глоба озвучила знаки четыре знака, к которым в октябре придут деньги

Фото: открытые источники

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Четырем знакам зодиака крупно повезет с финансвами в октябре 2023 года, считает астролог и толковательница звездных тайн Тамара Глоба. По ее словам, второй месяц осени станет для них "золотым" во всех отношениях временем.

Успешны будут Львы. Им, конечно, предстоит интенсивная работа, однако результаты деятельности превзойдут все ожидания.

Весы могут рассчитывать на карьерный рост. Несмотря на злопыхателей и их козни, Весы не просто поднимутся, но и отлично заработают.

Овнам в октябре предстоит много заработать, но и траты будут высокими, постарайтесь не уйти в минус. А Дев ждет удача в лотерее - почему бы не попробовать свои силы и не сорвать крупный выигрыш?

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