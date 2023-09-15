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«Поцелованные богом»: Глоба назвала один знак зодиака, которого ждут большие перемены с 15 сентября

«Поцелованные богом»: Глоба назвала один знак зодиака, которого ждут большие перемены с 15 сентября

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Вторая половина сентября, начиная с 15 числа, будет наиболее счастливой для рожденных под знаком Девы, считает публицист и астролог Тамара Глоба.

Девы с этой даты смогут стать менее рациональными и прагматичными, дав волю чувствам. Однако логики и контроля они не утратят.
Девы начнут искать себя и свой уникальный путь, поиски могут затянуться, но это не страшно - в итоге они найдут нужную работу, новую деятельность, новые знакомства, которые однозначно сделают жизнь Дев качественнее и лучше.

Глоба считает, что Марс в активном противостоянии благоприятствует особенно молодежи. А потому молодые Девы - настояще любимчики фортуны в ближайшее время.

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