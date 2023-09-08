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Поцелованные богом: Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 9 сентября выйдут победителями из любой ситуации

Поцелованные богом: Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 9 сентября выйдут победителями из любой ситуации

Фото: открытые источники

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Для двух знаков Зодиака период с 9 сентября будет наиболее удачным, поскольку без особого труда они выйдут из любо щекотливой ситуации бесспорными победителями, заявил Павел Глоба.

Речь о Стрельцах и Весах.

Вечно сомневающиеся во всем Весы должны будут созреть до решительных действий - прочь сомнения, пора расставить все по своим местам. Это станет залогом побед Весов во всем - как в работе, так и в любовной сфере.

Стрельцы одержат победу в любом споре, для них не будет сложных задач в работе или учебе, а на любовном фронте победы будут просто головокружительными.

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