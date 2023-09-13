«Поцелованные богом»: Глоба назвал два знака зодиака, которые могут разбогатеть с 14 сентября

С предстоящего четверга, 14 сентября, некоторые смогут ощутить, что наступает золотое время - финансовые возможности расширятся, предупредил астролог Павел Глоба.

Рак

Ракам необходимос с указанной даты бросить силы на новые проекты и новые предложения, среди них попадется очень интересное и выгодное. Раки смогут раскрыть потенциал, показать свои таланты во всей красе.

Козерог

Представители этого знака, начиная с 14 сентября, смогут получать деньги, почти не прилагая к тому особых усилий. Из разных источников потекут финансы, но голову терять нельзя - необдуманные и спонтанные траты приведут к беде.