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«Поцелованные богом»: Глоба назвал два знака зодиака, которые могут разбогатеть с 14 сентября

«Поцелованные богом»: Глоба назвал два знака зодиака, которые могут разбогатеть с 14 сентября

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С предстоящего четверга, 14 сентября, некоторые смогут ощутить, что наступает золотое время - финансовые возможности расширятся, предупредил астролог Павел Глоба.

Рак
Ракам необходимос с указанной даты бросить силы на новые проекты и новые предложения, среди них попадется очень интересное и выгодное. Раки смогут раскрыть потенциал, показать свои таланты во всей красе.

Козерог
Представители этого знака, начиная с 14 сентября, смогут получать деньги, почти не прилагая к тому особых усилий. Из разных источников потекут финансы, но голову терять нельзя - необдуманные и спонтанные траты приведут к беде.

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