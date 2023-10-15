Поцелованные богом: 4 знака зодиака, которым Глоба пообещала защиту от всех проблем
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С 14 октября небесная защита будет на стороне четырех знаков Зодиака, считает Тамара Глоба.
Она обещала особую защиту Овнам, Водолеям, Весам и Близнецам.
Представителям этих созвездий будут вне опасности - любые беды и ужасы их обойдут стороной.
Овны будут пользоваться поддержкой окружения, родные помогут в самых сложных задачах. Водолеям удастся сделать много в работе, никакие задачи не будут им страшны.
Весы получат от Вселенной шансы проявить себя, показать свои таланты и возможности с самой выгодной стороны.
А Близнецы будут неотразимы в решении житейских проблем и успешны в поездках и путешествиях.