Поцелованные богом: 4 знака зодиака, которым Глоба пообещала защиту от всех проблем

С 14 октября небесная защита будет на стороне четырех знаков Зодиака, считает Тамара Глоба.

Она обещала особую защиту Овнам, Водолеям, Весам и Близнецам.

Представителям этих созвездий будут вне опасности - любые беды и ужасы их обойдут стороной.

Овны будут пользоваться поддержкой окружения, родные помогут в самых сложных задачах. Водолеям удастся сделать много в работе, никакие задачи не будут им страшны.

Весы получат от Вселенной шансы проявить себя, показать свои таланты и возможности с самой выгодной стороны.

А Близнецы будут неотразимы в решении житейских проблем и успешны в поездках и путешествиях.