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Появятся деньги из ниоткуда: кому астролог Глоба предрек богатства

Появятся деньги из ниоткуда: кому астролог Глоба предрек богатства

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Есть трудолюбцы, которые привычно трудятся вне зависимости от обстоятельств и настроения, и их усилия будут вознаграждены Вселенной, считает Павел Глоба.

Тельцы - вот кто сможет получить несметные богатства уже совсем скоро.

Не стоит ждать, пока руководство оценит все затраченные усилия. Именно сейчас Тельцам открывают сотни возможностей - найти новую работу или подработку, в результате чего из банковский счет будет увеличиваться прямо на глазах.

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