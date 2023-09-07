Появятся деньги из ниоткуда: кому астролог Глоба предрек богатства

Есть трудолюбцы, которые привычно трудятся вне зависимости от обстоятельств и настроения, и их усилия будут вознаграждены Вселенной, считает Павел Глоба.

Тельцы - вот кто сможет получить несметные богатства уже совсем скоро.

Не стоит ждать, пока руководство оценит все затраченные усилия. Именно сейчас Тельцам открывают сотни возможностей - найти новую работу или подработку, в результате чего из банковский счет будет увеличиваться прямо на глазах.