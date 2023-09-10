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Переродится полностью: Глоба предсказала одному знаку зодиака 100% преображение

Переродится полностью: Глоба предсказала одному знаку зодиака 100% преображение

Фото: открытые источники

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С середины сентября 2023 года большие перемены ожидают представителей одного знака Зодиака, уверена астролог Тамара Глоба, ее цитирует "Телепрограмма".

По словам специалиста по предсказаниям, такими счастливчиками станут рожденные под знаком Рака.
Для Раков наступит светлое время, когда проблемы или то, что казалось ими, просто уйдет, будет приятно и интересно жить.

"Предстоит много поездок, важных знакомств", — заявила она.

Перемены в жизни Раков стартуют с 10 сентября. Совет от Глобы - быть более внимательными и чуткими по отношению к родным и близким. Если игнорировать их или обижать, можно лишиться удачи.

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