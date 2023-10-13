Ожидайте крутой поворот в ноябре: Глоба назвала три знака, которым придется измениться
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Конец осени будет связан с большими изменениями в судьбе сразу трех зодиакальных знаков, заявила астролог Тамара Глоба.
Крутых перемен стоит ждать Овнам, Ракам и Львам.
Рожденные под этими знаками изменят свои взгляды на мир, смогут вырваться из череды проблем и забот к благополучию и счастью. На работе будет прорыв, улучшится материальное положение, грядут приятные события в личной жизни.