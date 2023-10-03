Опустятся на самое дно: Павел Глоба назвал два знака зодиака, которым в октябре уже ничего не поможет

Публицист и астролог Павел Глоба предсказал трудности для рожденным под двумя знаками, именно у них в октябре будут большие испытания, которые помогут им раскрыть собственные возможности и проверить себя самого на прочность.

Девам придется сделать очень неоднозначный и трудный выбор, и решение потребуется незамедлительно. Вероятно, выбор в той или иной степени затронет чувства и судьбу кого-то из близких Девам людей. Вторая половина месяца повышает риски депрессивных состояний, Глоба рекомендует взять отдых и постараться справиться с эмоциональными качелями.

Весы могут остаться одни, при этом они будут чувствовать себя несчастными людьми, которым не везет хронически. Вероятны скандалы и конфликты, семейные неурядицы и финансововые затруднения. Глоба советует рожденным под этим знаком научить сразу просить прощения за плохие поступки или грубые слова, это минимизирует последствия событий.

