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Они прокляты: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждет невыносимый октябрь

Они прокляты: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждет невыносимый октябрь

Фото: социальные сети

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Один знак Зодиака в октябре этого года словно проклят кем-то за непонятные страшные грехи. Тамара Глоба рассказала, у кого намечается период суровых испытаний.
В черную полосу, считает она, вступили Львы.

Долго еще представители царственного знака будут вспоминать этот октябрь - он будет сложным до чрезвычайности.
Планы начнут рушиться один за другим, начинания зайдут в тупик, возможны проблемы на работе. В окружении Львов могут оказаться подлые предатели и корыстные недоброжелатели. Близкие могут затеять ссоры и конфликты.

Также у Львов высоки риски стать жертвами мошенников и воров.

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