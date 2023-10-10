Они прокляты: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждет невыносимый октябрь

Один знак Зодиака в октябре этого года словно проклят кем-то за непонятные страшные грехи. Тамара Глоба рассказала, у кого намечается период суровых испытаний.

В черную полосу, считает она, вступили Львы.

Долго еще представители царственного знака будут вспоминать этот октябрь - он будет сложным до чрезвычайности.

Планы начнут рушиться один за другим, начинания зайдут в тупик, возможны проблемы на работе. В окружении Львов могут оказаться подлые предатели и корыстные недоброжелатели. Близкие могут затеять ссоры и конфликты.

Также у Львов высоки риски стать жертвами мошенников и воров.