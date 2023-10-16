Октябрь сделает из них миллионеров: Глоба назвала знак зодиака, которому будет сопутствовать небывалая удача
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Один из знаков Зодиака осенью 2023 года может получить шанс не просто поправить финансовое положение, а разбогатеть. И такими счастливчиками, считает астролог Тамара Глоба, могут стать рожденные под знаком Тельца.
В конце октября Тельцы будут понимать - изменения уже начались. В работе и карьере ждут большие подвижки, скоро поменяется и уровень доходов.
Глоба предостерегает Тельцов от неразумных и лишних трат - это поможет накопить состояние.