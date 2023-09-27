Октябрь окрасится кровью: Глоба дала спасительный совет двум знакам зодиака

Октябрь может быть довольно проблемным для рожденных под двумя знаками Зодиака, считает астролог Тамара Глоба. По ее словам, уже сейчас им надо уделить внимание состоянию своего здоровья, чтобы октябрь не окрасился кровью.

Овны рискуют пострадать от неврозов. они постоянно находятся в состоянии стрессы, и уже сейчас возникли риски сердечных и сосудистых осложнений. Астролог советует Овнам посетить доктора и взять небольшой отпуск, чтобы восстановить силы без нервов.

Тельцам пора понять, что они перетрудились. Переработка и усталость, хоть и привычны для Тельцов, до добра не доведут, считает астролог. Могут начаться системные нарушения в организме, пора привести свой график в порядок и научиться хоть иногда отдыхать.