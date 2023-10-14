Ноябрь принесет небывалую удачу: Глоба назвал три знака зодиака, которым повезет к концу осени

Три знака Зодиака к концу октября могут рассчитывать на большую удачу, которая растянется на весь ноябрь. Об этом предупредил публицист и астролог Павел Глоба.

По мнению астролога, счастливыми станут Тельцы. Ноябрь подарит им приятное общение, семейное благополучение, ощущение гармонии и полного принятия этого мира.

Стрельцы будут успешны в работе и творчестве. Ноябрь задаст им невероятные темпы, но представители знака все выдержат, все смогут и щедро будут вознаграждены.

Козерогов ждет удача с деньгами и любовью, вопреки расхожему мнению, что и в любви, и в делах одновременно не везет. Месяц станет одним из самых счастливых за весь год для представителей знака.

