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Не надо было злить Вселенную, ждите проблем: Глоба предрек двум знакам зодиака сложный октябрь

Не надо было злить Вселенную, ждите проблем: Глоба предрек двум знакам зодиака сложный октябрь

Фото: социальные сети

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Представители двух знаков Зодиака сильно разозлили небеса и теперь им придется за это ответить, считает астролог Павел Глоба.
В октябре 2023 года им предстоит ответить за свои неверные решения и поступки.

Весам придется сделать правильный выбор в личной сфере. В работе подстерегают трудности и проблемы с реализацией идеи и себя самого.

А Козерогам, которые долго пользовались благосклонностью небес, пришло время проверить себя на прочность. Разные ситуации грядут в октябре, и многие потребуют от Козерогов самопожертвования.

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