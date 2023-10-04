Не надо было злить Вселенную, ждите проблем: Глоба предрек двум знакам зодиака сложный октябрь

Представители двух знаков Зодиака сильно разозлили небеса и теперь им придется за это ответить, считает астролог Павел Глоба.

В октябре 2023 года им предстоит ответить за свои неверные решения и поступки.

Весам придется сделать правильный выбор в личной сфере. В работе подстерегают трудности и проблемы с реализацией идеи и себя самого.

А Козерогам, которые долго пользовались благосклонностью небес, пришло время проверить себя на прочность. Разные ситуации грядут в октябре, и многие потребуют от Козерогов самопожертвования.

