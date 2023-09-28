Настоящий шок: Глоба рассказал, кому из знаков зодиака нужно купить лотерейный билет в конце сентября

Последние деньки сентября могут стать невероятно счастливыми для двух знаков Зодиака, при условии, что они купят лотерейку. Павел Глоба считает, что у них солидные и реальные шансы сорвать джекпот.

Первый счастливчик - Близнецы. Их ожидает не только успех в делах и финансовые поступления на работе, но и возможная удача в лотерее.

Водолеям Глоба советует обязательно купить билетик, а потом взять себя в руки и победить соблазн потратить все и сразу.

