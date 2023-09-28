Прогнозы
· Служба новостей

Настоящий шок: Глоба рассказал, кому из знаков зодиака нужно купить лотерейный билет в конце сентября

Настоящий шок: Глоба рассказал, кому из знаков зодиака нужно купить лотерейный билет в конце сентября

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Последние деньки сентября могут стать невероятно счастливыми для двух знаков Зодиака, при условии, что они купят лотерейку. Павел Глоба считает, что у них солидные и реальные шансы сорвать джекпот.

Первый счастливчик - Близнецы. Их ожидает не только успех в делах и финансовые поступления на работе, но и возможная удача в лотерее.

Водолеям Глоба советует обязательно купить билетик, а потом взять себя в руки и победить соблазн потратить все и сразу.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

Цена вырастет 1 октября: в Казани увеличат стоимость поездки по тарифу «Трамвай 60 минут»

Новости Татарстана

день назад

Желание так и осталось лишь мечтой: артистка Татарстана поделилась несбывшимися мечтами

как вызвать травлю тараканов

Спортивные новости Казани

день назад

«После Билялетдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Интересное в Казани

2 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

ремонт автоматических ворот в Казани

Спортивные новости Казани

22 часа назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Новости Казани

день назад

Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Новости Татарстана

день назад

Все решил овертайм: «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

Новости Татарстана

19 часов назад

Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет
Спортивные новости Казани
22 часа назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Новости Татарстана

10 часов назад

Участие принимали больше 30 шашистов: татарстанец завоевал серебро и бронзу в финале Кубка России

Важное в РТ

11 часов назад

Казанским пятиклассникам рассказали о нейросетях и искусственном интеллекте в «Школе 21»

Новости Казани

11 часов назад

Работа с детьми, соцсети и эмоциональные интеллект: в Казани пройдет образовательный интенсив для воспитателей детсадов

Новости Казани

11 часов назад

Будет проведена реконструкция: в Казани закроют ЦУМ
Имеют право на землю: в РТ треть многодетных семей не получили бесплатные участки
Новости Татарстана
9 часов назад

Имеют право на землю: в РТ треть многодетных семей не получили бесплатные участки

Новости Татарстана

12 часов назад

Был представлен мэром города: стало известно, кто стал новым депутатом горсовета Нижнекамска

Новости Казани

12 часов назад

Ия, Иосиф и Артем: стало известно, какими именами родители Казани реже всего называют детей

Новости Казани

12 часов назад

Исполнила 12 песен: за выступление в Казани Лариса Долина получила больше миллиона
Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани