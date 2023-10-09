Лотерейный билет озолотит: Глоба предрек лихую денежную удачу одному знаку зодиака в октябре

Благоприятный финансовый период стартует в октябре 2023 года для одного счастливого знака Зодиака. Об этом рассказал российский астролог Павел Глоба. По его словам, расположение планет и звезд откроет особый коридор для Весов.

Весы смогут стать богатыми, если воспользуются все шансами, данными им Вселенной. Важно, предупредил астролог, не транжирить средства попусту.

Если Весы не начнут спускать день на развлечения и спонтанные покупки, то они смогут продлить период материального благополучия на несколько месяцев вперед.

Средства в октябре к Весам потянутся из самых необычных источников, на которые представители знака даже не рассчитывали. Это может быть лотерейный билет, наследство, возврат долга или ценные подарки.