Прогнозы
· Служба новостей

Лотерейный билет озолотит: Глоба предрек лихую денежную удачу одному знаку зодиака в октябре

Лотерейный билет озолотит: Глоба предрек лихую денежную удачу одному знаку зодиака в октябре

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Благоприятный финансовый период стартует в октябре 2023 года для одного счастливого знака Зодиака. Об этом рассказал российский астролог Павел Глоба. По его словам, расположение планет и звезд откроет особый коридор для Весов.

Весы смогут стать богатыми, если воспользуются все шансами, данными им Вселенной. Важно, предупредил астролог, не транжирить средства попусту.

Если Весы не начнут спускать день на развлечения и спонтанные покупки, то они смогут продлить период материального благополучия на несколько месяцев вперед.

Средства в октябре к Весам потянутся из самых необычных источников, на которые представители знака даже не рассчитывали. Это может быть лотерейный билет, наследство, возврат долга или ценные подарки.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

травля тараканов в москве дезинсекция заказать

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Казани

день назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

обучение музыке взрослых с нуля в Москве

Новости Татарстана

14 часов назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

14 часов назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Татарстана

4 часа назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ

Спортивные новости Казани

4 часа назад

Спортсмены кричали друга на друга: Рахимов рассказал, что происходило в раздевалке после победы над «Ахматом»
Лонгриды
3 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Казани

3 часа назад

Выше, чем в Санкт-Петербурге, стала известна средняя загрузка отелей Казани

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Новости Татарстана

3 часа назад

В целях защиты их прав: Волынец предложила организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Новости Татарстана

4 часа назад

Выросли на 12,4%: в Татарстане увеличилась реальная зарплата местных жителей
Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году
Новости Казани
3 часа назад

Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году

Новости Татарстана

4 часа назад

Билеты были распроданы за неделю: певец из Узбекистана получил звание народного артиста РТ

Новости Татарстана

4 часа назад

Готова первая часть объекта: митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Челнах

Новости Татарстана

4 часа назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ
Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки
Интересное в Казани
6 дней назад

Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки