Прогнозы
· Служба новостей

Истинный поцелуй Бога: Глоба назвала короля фортуны второй половины 2023 года

Истинный поцелуй Бога: Глоба назвала короля фортуны второй половины 2023 года

Подписаться в Telegram

Астролог Тамара Глоба рассказала, что представители единственного знака Зодиака могут рассчитывать на большие победы и достижения во второй половине этого года. Пока все жалуются на мокрую осень и холодную зиму, им просто не на что будет жаловаться - они будут счастливы.

Речь о рожденных под знаком Тельца.

Созвездие переходит под контроль Юпитера, это принесет в жизнь Тельцов счастье и большое везение, о котором они давно мечтали, но не смеяли надеяться.

Тельцы получат большие деньги, и не только на работе - можно сыграть в лотерею и сорвать большой куш, можно получить ценные подарки или премии.

Совет Тельцам от астролог - внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, он не обманет.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Гид по скидкам Казани

21 час назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

подушечный клоп

Новости Татарстана

21 час назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Интересное в Казани

3 дня назад

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани

ремонт плиты электрической hansa в Москве

Новости Казани

день назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

Лонгриды

12 часов назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Казани

14 часов назад

Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Новости Татарстана

день назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания
Лонгриды
3 дня назад

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Новости Казани

9 часов назад

СК: на депутата Госсовета возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

Новости Казани

13 часов назад

Необходимо проявить интеллект и сноровку: в Казани пройдет «Кросс корпораций»

Новости Казани

13 часов назад

Единственная возможность сократить их количество: в Казани могут принять нормативный акт о раздельном сборе отходов
Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз
Новости Казани
10 часов назад

Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз

Важное в РТ

13 часов назад

Группа ВТБ выдала более триллиона рублей по ипотеке с начала года

Важное в РТ

14 часов назад

О чем молчат 3,8 балла: как правильно читать отзывы о работодателе

Важное в РТ

15 часов назад

билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
4 дня назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет