Истинный поцелуй Бога: Глоба назвала короля фортуны второй половины 2023 года

Астролог Тамара Глоба рассказала, что представители единственного знака Зодиака могут рассчитывать на большие победы и достижения во второй половине этого года. Пока все жалуются на мокрую осень и холодную зиму, им просто не на что будет жаловаться - они будут счастливы.

Речь о рожденных под знаком Тельца.

Созвездие переходит под контроль Юпитера, это принесет в жизнь Тельцов счастье и большое везение, о котором они давно мечтали, но не смеяли надеяться.

Тельцы получат большие деньги, и не только на работе - можно сыграть в лотерею и сорвать большой куш, можно получить ценные подарки или премии.

Совет Тельцам от астролог - внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, он не обманет.