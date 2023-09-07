Искупаются в деньгах: Тамара Глоба предрекла знаку зодиака небывалое богатство с 8 сентября

С 8 сентября шансы на то, чтобы внезапно стать миллионером, появятся у одного знака Зодиака. Финансовая ситуация будет для него невероятно благоприятной, отметила астролог Тамара Глоба.

Речь о Весах. Они и сами будут ошарашены свалившимся на них везением, с деньгами придет и уверенность в своих силах, готовность свернуть горы и победить всех врагов.

Наступает отличное время для того, чтобы начать новые проекты, реализовать давние задумки. Все это принесет море удовольствия и большие деньги.

Глоба предостерегает Весов от общения с людьми, которые сами сбились с пути и могут негативно повлиять на представителей знака. Также подальше стоит держаться от завистников и не делиться лишний раз своими планами с окружающими.

