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Глоба назвала знак зодиака, который станет главным везунчиком осени

Глоба назвала знак зодиака, который станет главным везунчиком осени

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Долго ждали счастья представители одного знака, которому уже совсем скоро несказанно повезет. Так считает астролог Тамара Глоба. Ее цитирует Topnews. Беды и проблемы остались в прошлом, и скоро для них засияет звезда надежды и удачи.

Счастливчики названы. Это - Стрельцы. Им выпадет шанс отдохнуть от передряг и неприятностей и насладиться периодом благополучия во всем. При этом стоит подумать заодно о будущем - отличное время строить планы и определять для себя приоритеты.

Осень поможет примириться с теми, с кем Стрельцы находятся в конфликте. Осень подарит деньги и карьерный рост.
Ждут интересные события и на любовном фронте.

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