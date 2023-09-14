Глоба назвала знак зодиака, который станет главным везунчиком осени

Долго ждали счастья представители одного знака, которому уже совсем скоро несказанно повезет. Так считает астролог Тамара Глоба. Ее цитирует Topnews. Беды и проблемы остались в прошлом, и скоро для них засияет звезда надежды и удачи.

Счастливчики названы. Это - Стрельцы. Им выпадет шанс отдохнуть от передряг и неприятностей и насладиться периодом благополучия во всем. При этом стоит подумать заодно о будущем - отличное время строить планы и определять для себя приоритеты.

Осень поможет примириться с теми, с кем Стрельцы находятся в конфликте. Осень подарит деньги и карьерный рост.

Ждут интересные события и на любовном фронте.