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Дары вселенной: Глоба пообещала одному знаку зодиака деньги, счастье и отдых

Дары вселенной: Глоба пообещала одному знаку зодиака деньги, счастье и отдых

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Осень этого году будет щедрой и доброй к тем, кто родился под знаком Водолея, считает Тамара Глоба.

Астролог уверена, что проблемы, которые мучили творческого Водолея, отступят и оставят его в покое, жизнь наладится, придет ощущение счастья и гармонии.

На работе, в деле Водолеев ждет большой успех - новые проекты станут очень выгодными, Водолеи смогут работать меньше, а получать заметно больше.

Многие Водолеи наконец решатся взять паузу и отдохнуть, потому что давно уже не позволяли себе такой роскоши.

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