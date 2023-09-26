Царь Мидас прикоснулся к бумажнику: Глоба назвала счастливчика, которому небеса сулят выгодное повышение

Российский и советский предсказатель и астролог Тамара Глоба назвала единственный знак, который озолотится. Ему предстоит очень выгодное повышение в должности.

Водолеи станут такими счастливчиками и очень скоро поймут, что своими способностями могут зарабатывать большие деньги. Словно сам царь Мидас, превращающий прикосновением все вокруг в золото, прикоснется в их бумажникам и кошелькам.

Внимательно присмотритесь к новым предложениям о работе, среди них есть заслуживающие вашего внимания. И новый работодатель будет готов оценивать ваши таланты и способности значительно более щедрым образом, чем предыдущий.