Будут окрыленными: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых сбудется мечта в сентябре

За своей мечтой мы готовы идти на край света, но такие жертвы не потребуются в жизни двух знаков, у которых в сентябре и без усилий исполнятся заветные мечты.

Об этом предупредил астролог Павел Глоба

По его словам, такими счастливчиками станут Близнецы и Скорпионы.

Первые будут избраны небесами в первой половине месяца, вот тут им все карты в руки, все возможности будут в их распоряжении. Если при этом по совету Глобы отбросить лишнюю суету и тотальный контроль над событиями жизни, то удача так и попрет!

Скорпионам астролог обещает карьерные перемены. Если давно хотели новую работу, новое дело, новую профессию - вот оно, ваше время. Главное действовать смелее, без страха и опасений.

