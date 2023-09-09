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Будут окрыленными: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых сбудется мечта в сентябре

Будут окрыленными: Глоба назвал знаки Зодиака, у которых сбудется мечта в сентябре

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За своей мечтой мы готовы идти на край света, но такие жертвы не потребуются в жизни двух знаков, у которых в сентябре и без усилий исполнятся заветные мечты.
Об этом предупредил астролог Павел Глоба

По его словам, такими счастливчиками станут Близнецы и Скорпионы.

Первые будут избраны небесами в первой половине месяца, вот тут им все карты в руки, все возможности будут в их распоряжении. Если при этом по совету Глобы отбросить лишнюю суету и тотальный контроль над событиями жизни, то удача так и попрет!

Скорпионам астролог обещает карьерные перемены. Если давно хотели новую работу, новое дело, новую профессию - вот оно, ваше время. Главное действовать смелее, без страха и опасений.

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