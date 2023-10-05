Будет прибыль и успех в карьере: Глоба назвала знаки зодиака, которые схватят удачу за хвост в октябре

Тамара Глоба - популярный астролог - считает, что в октябре несколько знаков смогут ухватить удачу за хвост.

Овны будут особенно успешными в работе. Несмотря на вспышки конфликтов в коллективе, они смогут пройти все испытания и доказать, что лучшие тут - именно они.

Тельцов ждет успех в творчестве и личной жизни. Стоит подальше держаться от авантюр и рискованных предложений.

Ракам в октябре предстоит много и плодотворно общаться. Новые знакомства помогут получить прибыль и заветную должность.

Львов в октябре ждет финансовый успех, если они будут слушать внутренний голос и следовать его подсказкам.

