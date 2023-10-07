Боги отвернутся от них: Глоба заявил, что звезды испортят жизнь двум знакам зодиака в октябре

Космическая ситуация складывается не самым благоприятным образом для двух знаков Зодиака. Павел Глоба сообщил, кому нужно быть осторожными в октябре.

Телец

Тельцам будет непросто. Дела пойдут из рук вон плохо, личная жизнь начнет трещать по швам. Единственное спасение Тельцов, считает астролог, кроется в отказе от вредных привычек.

Весы

Весам придется справляться с позором, они будут героями нелепых ситуация, и только самоирония сможет спасти самооценку от падения в пропасть, уверен Глоба.

