Белая полоса не закончится: Глоба предсказала одному знаку зодиака счастье на ближайшие 7 лет

Российский астролог Тамара Глоба обещала большое счастье одному знаку, отметив, что белая полоса продлится для него аж до 2030 года, начавшись в ближайшее время.

Такого счастья заслужили Водолеи.

Представители знака заметят позитивные перемены, начиная с момента, когда все пойдет не так. Планы начнут рушиться, но отчаиваться не надо - это и есть начало позитивных перемен, жизнь начнет поворачивать на светлую сторону, отбрасывая ненужное.

В конце периода транформации Водолеи поймут, что все сложить как нельзя лучше, мечты начали исполняться.