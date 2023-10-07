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Белая полоса не закончится: Глоба предсказала одному знаку зодиака счастье на ближайшие 7 лет

Белая полоса не закончится: Глоба предсказала одному знаку зодиака счастье на ближайшие 7 лет

Фото: социальные сети

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Российский астролог Тамара Глоба обещала большое счастье одному знаку, отметив, что белая полоса продлится для него аж до 2030 года, начавшись в ближайшее время.
Такого счастья заслужили Водолеи.

Представители знака заметят позитивные перемены, начиная с момента, когда все пойдет не так. Планы начнут рушиться, но отчаиваться не надо - это и есть начало позитивных перемен, жизнь начнет поворачивать на светлую сторону, отбрасывая ненужное.

В конце периода транформации Водолеи поймут, что все сложить как нельзя лучше, мечты начали исполняться.

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