Ангел накроет крылом: Глоба назвал 4 знака зодиака, которых будут оберегать небеса с 11 октября
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Российский астролог Тамара Глоба в гороскопе на 11 октября отметила, что день будет счастливым для представителей четырех знаков зодиакального круга.
Рожденные под знаком Близнецов получат прекрасное общение, будут купаться в признании и внимании. Овнов ждут большие трудовые свершения.
Весам будет дан шанс проявить свои таланты и умения, их оценят по достоинству.
Водолеи будут успешны и удачливы во всем без исключения, особенно благоприятными будут встречи и поездки.