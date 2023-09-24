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Ангел-хранитель не спасет: Глоба предупредила три знака зодиака о начале черной полосы в конце сентября

Ангел-хранитель не спасет: Глоба предупредила три знака зодиака о начале черной полосы в конце сентября

Фото: соцсети

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Российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, рожденным по которыми в конце сентября не избежать временных неудач и трудностей. Не самая светлая полоса - не повод для переживаний, а знак, что темные времена скоро сменятся светлой полосой, надо лишь правильно пережить этот период.

Так, Весам придется решать проблемы на работе. Вероятны денежные потери, не стоит инвестировать, давать в долг или допускать непомерные траты.

Козероги вынуждены будут отказать себе, любимым, в отдыхе и наслаждениях. Придется много и старательно трудиться, а также следует предусмотреть время для близких. Предельная осторожность должна быть за рулем и в пути.

Водолеев могут обмануть, обвести вокруг пальца мошенники. Не стоит вступать в авантюры, лучше наблюдать за развитием событий со стороны.

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