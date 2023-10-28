Российский публицист и астролог Павел Глоба заявил, что некоторые знаки зодиакального круга могут столкнуться с неприятностями с 28 октября. Им не стоит сейчас прыгать выше головы и строить большие планы.

Период внимания и осторожности начался для Овнов, стоит воздержаться от судьбоносных решений.

Близнецы могут стать участниками конфликтов, ссор и разборок. Стоит проявить дипломатию и терпение, любой ценой избегая противостояния и резких слов.

Львы должны бороться за свое здоровье, нагрузки достигли пика, может случиться срыв.

А Скорпионам астролог советует быть осторожными в дороге и в путешествиях.

