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Ангел-хранитель не спасет: Глоба назвал 4 знака зодиака, на которых обрушатся беды и испытания в конце октября

Ангел-хранитель не спасет: Глоба назвал 4 знака зодиака, на которых обрушатся беды и испытания в конце октября

Фото: социальные сети

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Российский публицист и астролог Павел Глоба заявил, что некоторые знаки зодиакального круга могут столкнуться с неприятностями с 28 октября. Им не стоит сейчас прыгать выше головы и строить большие планы.

Период внимания и осторожности начался для Овнов, стоит воздержаться от судьбоносных решений.

Близнецы могут стать участниками конфликтов, ссор и разборок. Стоит проявить дипломатию и терпение, любой ценой избегая противостояния и резких слов.

Львы должны бороться за свое здоровье, нагрузки достигли пика, может случиться срыв.

А Скорпионам астролог советует быть осторожными в дороге и в путешествиях.

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