23 сентября будет особенным: Глоба предупредил, как нужно прожить эту осеннюю субботу, чтобы не навредить своей судьбе

23 сентября 2023 года наступит день Осеннего Равноденствия, Солнце же по астрологическим картам перейдет из Девы в Весы, а потому день будет особенным, считает сын знаменитого астролог Павла Глобы, пошедший по его стопам - Богдан Глоба.

Он рассказал в своем телеграм-канале, что день не терпит тоски и печали, если вы не хотите, чтобы они остались с вами на всю осень.

"Плохой идеей также будет ругаться, тратить энергию на негативные дела и негативных людей и даже заниматься нелюбимым занятием", — предостерег Глоба-младший.

