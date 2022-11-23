Жители Казани могут подключить индивидуальный пенсионный план и получить ответы в «Пенсионной витрине» Сбера

В сервисе СберНПФ «Пенсионная витрина» в мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась вкладка «Подсказки» с ответами на самые популярные вопросы о пенсиях жителей Казани, а также Нижнего Новгорода и Перми. Например, о том, что такое страховой стаж и страховая пенсия, как она рассчитывается, от чего зависит фиксированная выплата, что такое «государственная пенсия» и так далее. Сейчас можно оценить раздел, дать разработчикам обратную связь и задать вопрос.

«Пенсионная витрина» рассказывает, какую страховую пенсию пользователь получил бы, если бы вышел на заслуженный отдых сегодня, сколько пенсионных баллов он уже накопил, какой у него страховой стаж и какая организация управляет его накопительной пенсией. Здесь же можно подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП) и отслеживать, как растут собственные накопления на пенсию, пополнять ИПП или подключить для этого автоплатёж. Раздел позволяет перейти в личный кабинет на сайте СберНПФ, подать заявление о назначении пенсии, изменить персональные данные и так далее.

С начала 2022 года клиенты из Казани, Нижнего Новгорода и Перми накопили с помощью ИПП через цифровые каналы Сбера более 60 млн рублей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Вдвое выросло и количество автоплатежей.

Как показывает статистика, чаще всего клиенты в «Пенсионной витрине» интересуются накопительной пенсией (35% обратившихся). На втором месте — тема возраста выхода на пенсию (20%). На третьем — методика расчёта пенсионных баллов (7%). Карточка «Накопительная пенсия» популярнее, чем «Страховая пенсия» (43% и 39% соответственно).

СберНПФ запустил «Пенсионную витрину» — раздел «Пенсия и другие сервисы НПФ» в СберБанк Онлайн — в феврале 2021 года. На вкладке сервиса уже побывало 35 млн россиян.

Подробнее о «Пенсионной витрине» — на сайте СберНПФ.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк*: «Все большей популярностью у жителей нашего региона, которые формируют самостоятельные накопления на пенсию, пользуются онлайн-каналы открытия и пополнения пенсионных планов. Повышению интереса способствуют также сервис “Пенсионная витрина”, в котором можно узнать размер своей пенсии по состоянию на данный момент и, соответственно, сделать выводы о размере необходимых самостоятельных накоплений, а также найти ответ на все актуальные вопросы по пенсионной тематике».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.