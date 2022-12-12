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Жителям Татарстана доступна покупка квартир с использованием программы «Ипотека траншами» от Сбера

Жителям Татарстана доступна покупка квартир с использованием программы «Ипотека траншами» от Сбера

unsplash.com

Хорошая новость для тех, кто планирует покупку квартиры в Казани. Программа «Ипотека траншами» от Сбера теперь распространяется на квартиры от застройщика #Суварстроит в ЖК «Станция Спортивная», «Южный парк», «Времена года» в Казани.

«Ипотека траншами» - абсолютно новая ипотечная программа Сбербанка, которая значительно снижает размер ипотечного платежа. По ее условиям ипотечный кредит выдается покупателю квартиры в вышеуказанных объектах двумя траншами, первый из которых всего 100 рублей. А оставшаяся сумма выдается за месяц до даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до подписания Акта приема-передачи объекта. Таким образом, покупатель снижает свою долговую нагрузку за счет того, что оплачивает проценты только за размер фактически выданной суммы кредита.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Ипотека траншами» будет удобна нашим клиентам, в особенности тем, кому важно уменьшить первые платежи. В рамках программы можно получить кредит на срок до 30 лет, размер первоначального взноса должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры».

Эльвира Галяутдинова, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу #Суварстроит:

«Новая программа позволяет на первоначальном этапе извлекать выгоду из невысоких платежей и аккумулировать деньги, чтобы направить их на дальнейший ремонт, отделочные работы, на покупку мебели либо на то, чтобы до сдачи дома застройщиком, спокойно оплачивать съемное жилье. Также эта ситуация выгодна для людей, которые рассчитывают на повышение рыночных цен и планируют продать недвижимость выгодно».

«Ипотека траншами» работает с госпрограммами «Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека».

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