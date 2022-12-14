Зачислить зарплату на карты разных банков единым реестром можно с новым сервисом Сбера

Работодателям Татарстана стал доступен новый сервис - Mass Payment, который дает возможность зачислить выплаты своим сотрудникам на счета, открытые в любых банках, с использованием системы массовой отправки платежей по заработной плате.

Задача нового сервиса - помочь компаниям, чьи сотрудники открывают зарплатные карты в разных банках. Mass Payment от Сбербанка позволяет включить в один реестр на выплату карты разных банков и переводить им деньги в режиме "одного окна", что значительно сокращает время и ресурсы на выплату зарплат сотрудникам.

Так при использовании данного сервиса на счета сотрудников, открытые в Сбербанке, зачисление произойдет согласно условий зарплатного договора, а на счета сотрудников, открытые в других банках - в соответствии с правилами обработки платежных поручений на стороне банка получателя.

Сервис полностью интегрирован с системой 1С, при его использовании происходит оптимизация и ресурсов, и времени - бухгалтерия заполняет всего один реестр на всех сотрудников.