В Волго-Вятском банке Сбербанка растет популярность отраслевых решений для малого бизнеса

В 2022 году Сбер предложил предпринимателям Приволжья новый продукт – Отраслевые решения для эффективного управления бизнесом, разработанные на базе приложения СберБизнес (СББОЛ) совместно с экспертами, имеющими отраслевую экспертизу и большой опыт работы в 6 направлениях: Недвижимость, Услуги, Розничная и Оптовая торговля, ЖКХ и Транспорт.

Запуск подключения Отраслевых решений (далее – ОТР) начался в 1 квартале года с ОТР Недвижимость. Во втором квартале увеличился перечень предоставляемых решений, а в третьем квартале происходила популяризация сервисов среди клиентов. На территории Волго-Вятского за октябрь и ноябрь текущего года 1320 клиентов подключились к ОТР. С каждым днем количество активных пользователей, готовых трансформировать свои бизнес-процессы, растет. Регионами-лидерами на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка по количеству подключившихся компаний за октябрь-ноябрь являются Татарстан и Пермь – по 19% от общего числа соответственно. На третьем месте Нижегородская область – 13% от общего числа компаний, подключившихся к ОТР за неполный 4 квартал.

Самым распространенным решением является Розничная торговля. 70% всех компаний на территории Волго-Вятского банка Сбербанка, использующих Отраслевые решения, подключили именно этот продукт. Также популярны ОТР для сферы Недвижимость и Транспорт.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Сбер одним из первых на финансовом рынке запустил специализированные под отрасли цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей. Это наше ноу-хау, конкурентное преимущество, благодаря которому все больше компаний выбирает Сбер. В одном месте собраны решения, работающие по принципу «единого окна». Продукт предназначен для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах наших клиентов. Мы в Волго-Вятском банке наблюдаем превалирующий спрос на решения для Розницы, Недвижимости и Транспорта, при этом однозначно видим потенциал роста и в других отраслях. Наша задача – помочь клиентам успешно развиваться, предлагая им инновационные решения для ведения бизнеса»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.