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В Волго-Вятском банке Сбербанка на 6% вырос спрос на пакеты услуг для бизнеса за 3 квартала 2022 года

Пакеты услуг для бизнеса от Сбера включают в себя множество опций, позволяющих оперативно закрывать рутинные задачи компании. Состав варьируется в зависимости от выбранного тарифа и может различаться по доступной сумме для снятия, бизнес-картам, количеству включенных платежей и набору небанковских сервисов – консультаций профильных специалистов, бухгалтерией для ИП и бесплатным размещением вакансий на Работа.ру.

В среднем, за неполный 2022 год спрос на пакеты услуг для бизнеса вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году по всем регионам обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка*. Лидерами являются Кировская область (9%), Республика Татарстан (8%) и Нижегородская область (8%). При этом самым популярным предложением среди предпринимателей остается «Легкий старт» - к нему подключено более двухсот тысяч компаний. Наибольший прирост в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года показал пакет «Набирая обороты» - 27%.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Операционная деятельность компании зачастую требует много внимания и вложений. Пакет Сбербанка для малого бизнеса – это возможность комфортным образом перераспределить ресурс. В 2022 году Сбер представил несколько новых тарифов – Двойной «Набирая обороты», Двойной «Полным ходом», «Новые рынки» и «Только для ИП» - к которым уже подключено более 7000 предпринимателей. Мы в компании стремимся к тому, чтобы каждый руководитель нашел ту конфигурацию пакета, которая максимально эффективно решит задачи его бизнеса»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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