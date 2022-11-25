В преддверии Нового Года в Волго-Вятском банке Сбербанка* рассказали о правилах безопасных покупок в интернет-магазинах

Онлайн-покупки – это, без сомнения, быстро и очень удобно. Однако, удобство интернет-технологий распространяется не только на продавцов и покупателей. Мошенники также по достоинству оценили особенности онлайн торговли и активно используют их своих целях.

Приближаются предновогодние распродажи, и все мы стремимся успеть приобрести подарки своим родным и близким по выгодным ценам. Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, рекомендуем обратить внимание на признаки потенциально опасных интернет-магазинов:

1) Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв.

2) Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

3) Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факторы вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить предоплату.

4) Отсутствие подробной контактной информации и сведений о продавце.

5) Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть опасной.

6) Неточности или несоответствия в описании товаров.

7) Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения покупки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия.

Что делать во избежание мошенничества при оплате товаров?

- Внимательно проверяйте адресную строку браузера. У многих популярных интернет-магазинов имеются двойники, созданные с одной целью – заполучить ваши деньги или данные по вашей банковской карте. Обращайте внимание на название сайта: оно должно быть написано без ошибок (лишняя буква или дефис), начинаться с букв https, а в адресной строке должен отображаться значок в виде закрытого замка (защищенное соединение).

- Не переходите по ссылкам из рассылок. Такие рассылки маскируются под известные интернет-бренды и чаще всего ведут вас на фишинговый сайт.

- Приобретайте товары у известных и надежных продавцов и только в проверенных интернет-магазинах. Если же продавец вам ранее не известен - изучите информацию о поставщике: местонахождение, контактные данные, отзывы. В этом случае, вы будете иметь возможность окончательно убедиться в том, стоит ли связываться с этим поставщиком или лучше поискать другой и не рисковать своими деньгами и личными данными.

- При чтении отзывов о товаре или продавце обращайте внимание на поддельные восторженные отзывы: в текстах от «разных» клиентов попадаются одинаковые обороты, повторяющиеся орфографические или речевые ошибки, абстрактные фразы в описании товара. Наличие подобных отзывов может служить признаком недобросовестного интернет-продавца.

- Перед покупкой обязательно перепроверьте все характеристики выбранного товара.

- Обратите внимание на условия оплаты и доставки, внимательно изучите их. У большинства настоящих интернет-магазинов должно быть несколько способов оплаты (банковской картой на сайте или курьеру, наличными курьеру).

- Перед заказом внимательно изучите правила обмена и возврата товара.

- Заведите отдельную дебетовую банковскую карту для онлайн-покупок и держите на ней ту сумму, которую вы собираетесь потратить. Обязательно подключите к карте услугу «Мобильный банк», чтобы получать оповещения о проведенных операциях. Пользователям услуги «СбербанкОнлайн» доступна возможность выпустить цифровую карту всего за 2 минуты без визита в банк. Оплата такой виртуальной картой безопасна. Реквизиты карты хранятся в личном кабинете «СбербанкОнлайн». При необходимости совершить онлайн-покупку, не составит никаких проблем пополнить ее необходимой суммой для оплаты понравившегося товара.

- По возможности для ввода данных банковской карты на сайте магазина используйте виртуальную клавиатуру.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк: «Онлайн покупки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это быстро и удобно. Чтобы не испортить радость онлайн-шопинга следует придерживаться простых правил кибербезопасности. Цифровая карта Сбера – еще один шаг к безопасной оплате интернет-покупок. Нам важно, чтобы каждый клиент чувствовал себя надежно и уверенно во всех жизненных ситуациях».

Если Вы сами разместили объявление о продаже какого-либо товара на какой-либо торговой площадке, и потенциальный покупатель просит для перевода денежных средств на вашу банковскую карту ее полные реквизиты (номер карты, срок ее действия и cvc/cvv-код) – ни в коем случае не делайте этого. Это мошеннические действия. Для осуществления предоплаты за понравившийся товар потенциальному покупателю достаточно знать только полный номер карты получателя или его номер телефона.

Если вы все же разгласили данные по вашей банковской карте (сообщили по телефону или ввели на фишинговом сайте) или без вашего ведома с карты были списаны денежные средства, необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или зайти в ближайший филиал банка, чтобы сообщить о случившемся и заблокировать карту. После этого следует проинформировать о случившемся полицию.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.