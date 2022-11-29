Экономика
· Служба новостей

Татарстанские команды вышли в финал акселерационных программ Сбера

1 декабря в Москве в формате технологического XR-шоу пройдёт Демодень акселерационных программ Сбера для молодёжи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта. Специально к этому дню будет открыт первый виртуальный 3D-парк для начинающих предпринимателей, созданный командой Sber AR/VR Lab.

На демодне выступит 20 школьных и студенческих команд, две из которых татарстанские: «Маркер» и «Flatiyx». В течение полугода ребята разрабатывали технологические продукты, определяли целевую аудиторию и окупаемую бизнес-модель, добивались первых продаж. Всего в 2022 году участие в акселераторах Сбера для школьников и студентов приняло 55 тысяч учеников из семи тысяч школ, колледжей, техникумов и одной тысячи вузов со всей страны. Они создали более 1100 бизнес-проектов. Средний возраст участников —16−19 лет.

Также на демодне будут представлены 10 передовых российских разработок в области искусственного интеллекта в медицине, рознице, космических технологиях, и других областях. Представляемые проекты являются получателями грантов от Фонда содействия инновациям в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», центром компетенций которого является Сбер.

По итогам выступлений экспертное жюри во главе с Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд. Лауреаты смогут претендовать на партнёрства с крупнейшими корпорациями и инвесторами. Школьники также получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы в 2023 году.

Метапарк для будущих предпринимателей откроется во время проведения демодня. В нём создано пять связанных 3D-пространств, где каждый желающий может выбрать свой цифровой аватар, общаться с другими пользователями, прокачивать знания о бизнесе, участвовать в квестах и получать призы. После завершения мероприятия парк продолжит работать: площадка будет постоянно развиваться, дополняться новым контентом и станет виртуальным местом встречи молодёжного стартап-комьюнити.

Онлайн-трансляция демодня начнётся 1 декабря в 14:30 (по московскому времени). Узнать подробнее о финалистах, прогуляться по метапарку и посмотреть демодень можно по ссылке: https://demoday.sberclass.ru/

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

день назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

https://egeturbo.ru/

Новости Казани

день назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Интересное

3 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - курс пропедевтика внутренних болезней

Новости России

день назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости Казани

день назад

«Аферы не было»: Следком Татарстана больше не считает Асфана Галявова мошенником

Новости мира

день назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

день назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Происшествия
9 часов назад

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Новости России

33 минуты назад

Русские идут вперед: Минобороны РФ сообщило о наступлении на Донецком направлении и гибели более 100 укровоинов

Новости мира

3 часа назад

"Одесса - русский город": мужчина, который вывесил русский флаг в Одессе, приговорен к 15 годам тюрьмы

Новости России

3 часа назад

В Кремле назвали единственное условие для начала переговоров РФ и Украины

Интересное

4 часа назад

Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году
Почитателя "казанского стрелка" признали невменяемым за подготовку к убийству следователей по делу Галявиева

Экономика

5 часов назад

Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»

Новости России

5 часов назад

"Итоги СВО больше не важны, Украина уже проиграла войну": эксперты объяснили, почему Незалежной уже не выйти победителем

Общество

7 часов назад

Стало известно число медиков, которые из Татарстана отправились в зону СВО в рамках мобилизации
В "Салават Купере" в Казани построят поликлинику на 10 тысяч квадратных метров