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Татарстанцам стали доступны привилегии зарплатных клиентов Сбера

В Татарстане запущена программа — «Персональный зарплатный проект», которая предназначена для клиентов банка, которые не могут оформить зарплатную карту Сбера. Жители республики имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная».

Чтобы подключиться к программе в мобильном приложении Сбербанк Онлайн на главном экране в разделе «Сервисы» нужно выбрать секцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно». После этого — подтвердить доход через портал Госуслуги, следовать подсказкам в разделе «Зарплата» и переводить часть оклада на карту Сбера в течение двух месяцев подряд.

На третий месяц после выполнения условий программы клиенты получат доступ к привилегиям и продуктам зарплатных клиентов Сбербанка.

К числу таких привилегий относятся: пониженная ставка по потребительскому кредиту (скидка до 2 процентных пунктов); скидка на налоговый вычет (до 15%), на страховку от мошенников (20%), а для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла.

Доступно для владельцев Android с мобильным приложением Сбербанк Онлайн версии не менее 12.20 и iOS c версией не менее 14.0.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и разрабатываем новые программы, чтобы как можно большему числу людей было удобно и выгодно получать зарплату на карты Сбера. Для клиентов, кто уже сделал свою карту зарплатной, Сбер предоставил возможность получения расчетных листков в электронном виде, а также реализовал сервис «деньги до зарплаты», благодаря которому всего за пару минут можно получить необходимые средства до получения зарплаты».

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