Сотрудники татарстанского Сбера успешно сдали Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

В декабре прошел пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организовывает Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив. Сотрудники отделения «Банк Татарстан» успешно справились с заданиями личного зачета и получили именные сертификаты.

Любой желающий мог выбрать один из уровней прохождения зачета – базовый, продвинутый или семейный.