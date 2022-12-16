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Сотрудники татарстанского Сбера успешно сдали Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

В декабре прошел пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организовывает Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив. Сотрудники отделения «Банк Татарстан» успешно справились с заданиями личного зачета и получили именные сертификаты.

Любой желающий мог выбрать один из уровней прохождения зачета – базовый, продвинутый или семейный.

Артем Кузнецов, Председатель Профсоюза отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Онлайн-зачет мы прошли всей семьей, мне важно было понять, как мои дети ориентируются в вопросе финансовой грамотности. Всего за час мы получили колоссальные эмоции, ведь очень много полезного удалось объяснить детям в процессе увлекательного мероприятия. От вопроса цифровой гигиены в интернете до простых решений, связанных с финансами».

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