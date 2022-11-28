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Сервисы Сбера для порядка в кошельке и на банковских счетах

Жители Татарстана активно пользуется мобильным приложением «Сбербанк Онлайн». Сервис позволяет осуществить все необходимые банковские операции при помощи телефона. Здесь можно оплатить связь, ЖКХ, перевести деньги по номеру телефона, ознакомиться с историей платежей и переводов, открыть вклад или карту, проверить баланс счета, оформить и погасить кредит без посещения офиса. И на этом функции приложения не заканчиваются. Сбер, являясь лидером в области цифровизации, постоянно дополняет приложение «Сбербанк Онлайн» новыми инструментами и возможностями, предоставляя своим клиентам качественный и удобный сервис.

Давайте рассмотрим 5 полезных инструментов в «Сбербанк Онлайн», которые помогут поддерживать порядок в своем кошельке и на банковских счетах, а также раскроют новые возможности использования приложения в повседневной жизни.

«Анализ финансов»

Этот сервис поможет наглядно разложить всё по полочкам, чтобы нигде ничего не потерялось, и вы всегда знали, куда, сколько и на что тратите. С помощью этой программы сможете разделить ваши траты по нужным категориям.

Например:

  • покупки в супермаркетах,
  • расходы на транспорт,
  • оплата ЖКХ, пошлин и т.д.
  • платежи и прочее

Сервис покажет ваши расходы на удобной диаграмме, чтобы всё было перед глазами. А ещё сможете увидеть, какой процент от всех трат занимают те или иные платежи и покупки. Кроме того, с помощью этой программы можно рассчитать прогноз трат на следующий месяц.

«Ваш бюджет»

Этот раздел поможет спланировать ваши доходы и расходы. Он автоматически распределяет все денежные потоки. Просто укажите, сколько денег вам приходит на карту каждый месяц. А ещё сможете отложить что-то в специальный «конверт» на будущие траты.

Также есть функция, которая позволяет запланировать расходы. Вы можете не писать точную сумму, которую хотите потратить, например, на продукты или оплату ЖКХ, но даже примерный расчет поможет лучше понимать, куда уходят ваши деньги.

«Куда привязаны ваши счета и карты»

Еще одна полезная опция в «СберБанк Онлайн». Она поможет увидеть, за какие подписки — на музыку, книги, онлайн-кинотеатры и так далее — списывают деньги с конкретных карт. И при необходимости — запретить конкретное списание, если оно происходит со СберКарты. В разделе также отражаются разовые покупки в интернете, например, при заказе на маркетплейсах или в сервисах доставки еды.

Чтобы увидеть эти данные, нужно зайти в раздел «Кошелек» — «Все счета и карты» — «Куда привязаны ваши счета и карты», либо выбрать интересующую карту, зайти в «Настройки» — «Куда привязаны ваши счета и карты». Между картами можно переключаться внутри раздела.

«ДОМ»

Сервис «ДОМ» позволяет собрать все платежи за услуги ЖКХ в одном месте. Счета на оплату привязываются автоматически по адресу владельца банковского счета. Кликнув в «СберБанк Онлайн» на карточку «ДОМ» в ленте операций меню «Платежи», вы попадаете в раздел со счетами за квартиру, достаточно проверить актуальность адреса, предложенного системой. Также, с помощью сервиса «ДОМ» можно оплачивать счета по нескольким объектам – просто добавив необходимый адрес, система автоматически «соберет» все квитанции по нему, которые ранее были оплачены в приложении. При этом перечень платежей можно расширить, добавив дополнительные услуги – домофон, охрана, налоги и даже страхование недвижимости.

«Оплата по QR»

С «Оплата по QR» можно оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через приложение «СберБанк Онлайн». Сервис находится в мобильном приложении в меню «Платежи». Для оплаты можно выбрать как дебетовую, так и кредитную карты, чтобы не тратить время на перевод денег со счёта на карту. Также при оплате с помощью QR-кода вам будут начислены бонусы «СберСпасибо» даже при покупках в местах, где нет обычного POS-терминала.

Оффлайн-оплата по QR-коду доступна в магазинах, где есть зеленая наклейка «Плати QR» или наклейка «Плати как удобно». Так же, QR-код можно увидеть на экране терминала, просто отсканировав его, вы быстро и безопасно можете произвести оплату.

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