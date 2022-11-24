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Сбербанк в 2022 г рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 трлн руб, ждет рост портфеля на 16%

Сбербанк по итогам 2022 года рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей, что приведет к росту портфеля на 15,9%, при этом в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%, поделился прогнозом глава банка Герман Греф.

"По итогам 2022 года ожидаем выдачи ипотечных кредитов "Сбера" на сумму 2,45 триллиона рублей", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

По данным "Сбера", объем выданной банком в 2021 году ипотеки составил 2,9 триллиона рублей. Таким образом, снижение выдач за год составит около 15,5%.

В текущем и следующем годах портфель ипотеки банка вырастет, подчеркнул Греф. "Прогноз роста портфеля по "Сберу" за 2023 год - 9,3%, это при условии отмены программы "Господдержка-2020", ...за 2022 год - 15,9%", - сказал он.

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