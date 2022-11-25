Сбербанк приглашает к участию в лучших образовательных и HR-проектах

В октябре сразу 6 образовательных и HR-проектов Сбера и его дочерних компаний Сбер получили награды всероссийской премии «Хрустальная пирамида». Клиенты и партнеры Волго-Вятского банка Сбербанка* активно используют образовательные сервисы Сбера, которые признаны экспертами лучшими в стране:

— Платформа «Пульс» — 1-е место в номинации «HR-решение года».

«Пульс» — на 100% отечественное ПО, автоматизирующее полный цикл ключевых HR-процессов: привлечения, обучения, целеполагания, карьеры и развития сотрудников. Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, доступен пользователям в режиме 24/7. Платформа победила в «Хрустальной пирамиде» второй год подряд: в 2021-м проект стал лучшим в номинации «Технологическое решение года».

Один из крупных корпоративных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка уже пользуется платформой Сбера в рамках цифровой трансформации компании, до конца 2022 года сервис будут использовать еще два крупнейших предприятия Приволжья.

— «Школа 21» — 2-е место, «Лучший проект по развитию человеческого капитала».

В школе программирования от Сбера любой человек старше 18 лет может получить востребованную ИТ-профессию. Образовательный процесс проходит на собственной геймифицированной платформе. Это помогает дополнительно мотивировать участников учиться и позволяет быстро совершенствовать контент под запросы рынка труда. В обучении используется принцип peer-to-peer (равный-равному) — подход, при котором участники учатся друг у друга. Благодаря этому они не только ускоренно приобретают новые знания, но и осваивают важные для карьеры гибкие навыки – умение работать в команде, эффективную коммуникацию, самодисциплину. Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 до 3 лет. Образование и опыт работы не важны, чтобы поступить, для более половины обучение в проекте – это первый опыт программирования. Обучение проходит офлайн, либо в гибридном формате — кампусы “Школы 21” работают 24/7 365 дней в году. Каждый участник может самостоятельно формировать график, выбирая оптимальное время для присутствия в кампусе и общения. Сейчас кампусы «Школы 21» открыты в Москве, Казани и Новосибирске, запланированы открытия в Сургуте, Великом Новгороде и Владивостоке. В казанском кампусе «Школы 21» обучается 1100 участников, четверть из которых уже успешно трудоустроены в крупных компаниях и стартапах.

— СберУниверситет — 3-е место, «Лучший корпоративный университет года».

В 2022 году СберУниверситет отметил 10-летие. В нём обучился уже 1 млн человек — и очно, и онлайн. Сотрудники Сбера и 2000 компаний-партнёров могут пройти 500 с лишним образовательных программ, и каждый год они обновляются на 30−40%. Здесь преподаёт 340 человек, благодаря опыту и знаниям которых университет получил больше 20 российских и международных наград. С 2020 по 2022 год 209 компаний-партнеров Волго-Вятского банка Сбербанка прошли обучение в СберУниверситете, среди них представители всех сегментов бизнеса – от малого до крупнейшего, а также представители органов государственной власти.

— Совместный проект Sber Private Banking и Российской экономической школы — 1-е место, «Корпоративное обучение года».

Эксперты Сбера и РЭШ первыми в России внедрили международные программы по управлению благосостояниемAssociate Wealth Manager (AWM) и Certified International Wealth Manager (CIWM). Они готовят и сертифицируют специалистов, которые помогают клиентам инвестировать, планировать бюджет и эффективно распоряжаться собственным капиталом.

Также призовые места получили:

— Ситуационная игра «ESG: выбирая будущее» — 2-е место, «Лучший проект/программа по вовлечению молодёжи в позитивные изменения», а также специальный приз «ESG с человеческим лицом».

Герой игры получает от искусственного интеллекта прогноз, какие технологии появятся через 50 лет. Возможны два варианта будущего. В первом не хватает еды и других ресурсов, окружающая среда загрязнена, животные и растения вымирают. Во втором человек и природа живут в гармонии. Задача игрока — не допустить негативного сценария. Для этого он решает различные ESG-задачи, и в итоге его знания по теме углубляются.

— Образовательный маркетплейс Edutoria, 3-е место, «Технологическое решение года».

На отечественная онлайн-платформе Edutoria люди приобретают важные сегодня навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии. Компании и эксперты бесплатно размещают здесь свои курсы и могут монетизировать свои знания. На платформе размещены материалы ведущих поставщиков: СберУниверситета, GeekBrains, Otus, ИКРА, Novikov School, Moscow Business School и других. Спецпроект «Муза» запустили специально для тех, кто хочет развиваться в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Ежегодную премию «Хрустальная пирамида» основали в 2011 году Оргкомитет Саммита HR-Директоров вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Она помогает делиться лучшим опытом управления компаниями и людьми и поощряет организации, которые внедряют передовые HR-методы и технологии.

**Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.