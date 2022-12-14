Сбербанк финансирует строительство жилого комплекса Алтын Яр в Казани

Отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк одобрены условия проектного финансирования на сумму более 1 млрд рублей ООО СЗ «Ак таш-Инвестстрой» на строительство второго этапа первого многоэтажного жилого дома в жилом комплексе «Алтын яр».

ЖК «Алтын яр» – это жилой комплекс с видом на акваторию озера Средний Кабан, проект с классической архитектурой, уникальными фасадными решениями и дизайнерским оформлением мест общего пользования. Во втором этапе жилого дома предусмотрено 177 квартир разной планировки и 7 коммерческих помещений.