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СберАналитика с помощью ИИ помогает девелоперам адаптироваться к новым условиям

С помощью моделей машинного обучения СберАналитика развивает инструмент для девелоперов, управляющих компаний и владельцев торговых центров. Об этом на собственной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщил журналистам заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Аналитика торговых центров» — это интерактивная информационная панель с комплексным исследованием ТЦ и его аудитории на основе больших данных. Решение поможет оптимизировать арендную стратегию, привлечь и удержать покупателей и тем самым увеличить доходность арендатора и арендодателя.

Сервис эффективен для исследования аудитории ТЦ и ее потребностей, выявления конкурентов, планирования выручки и подбора арендаторов. Технологии искусственного интеллекта ежедневно анализируют массив обезличенных данных о покупательской активности более 106 млн частных клиентов Сбера в более чем 10 млн торговых точках по всей стране.

Исследование базируется на обезличенных фактических данных о тратах посетителей ТЦ и жителей зоны его охвата. Разработанные модели машинного обучения определяют координаты расположения торговых точек и их принадлежность к объектам недвижимости, в результате чего определяется более 97% терминалов всех банков в ТЦ. Собранная информация гарантирует достоверность, разностороннюю оценку и объективность, показывает полную структуру трат посетителей, определяя их потребности и предпочтения.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Нам важно поддержать наших корпоративных клиентов и предоставить им эффективный инструмент для реорганизации и стабилизации бизнеса. Мы рассчитываем, что продукт поможет девелоперам и другим участникам рынка по всей России развивать торговые площади, руководствуясь объективными данными. «Аналитика торговых центров» поможет предотвратить переток клиентов в другие торговые центры, вовремя удовлетворить меняющиеся запросы аудитории, и, в конечном итоге, увеличить продажи».

Полный перечень исследуемых параметров доступен в демоотчёте на сайте СберАналитики. Информация агрегируется и структурируется на основе анализа большого массива обезличенных данных о фактическом финансовом поведении населения и организаций. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (№№ 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2022667422) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие платформы.

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey проходит 23–24 ноября 2022 года. Два дня подряд на ней будут выступать ведущие исследователи, учёные и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития.

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