Сбер открывает панельную сессию первого всероссийского ESG-форума регионов «СО.ЗНАНИЕ»

Сегодня в Нижнем Новгороде открывается первый Всероссийский ESG-форум регионов. Сбер, как один из лидеров в области устойчивого развития и ESG, выступает генеральным партнёром мероприятия и открывает панельную сессию. Форум проходит на трёх площадках Нижнего Новгорода, в том числе на территории Волго-Вятского банка Сбербанка.

Главными задачами форума являются: обмен лучшими практиками в области ESG, обсуждение актуальности развития ESG-практик в новом контексте, мер поддержки для эффективного внедрения ESG на региональном уровне, а также поиск ESG-решений, необходимых для развития в России ESG-повестки.

Каждая площадка символизирует одну из составляющих ESG: Environmental – единство в сохранении окружающей среды – Парк «Швейцария», Social – социальное развитие и благополучие – Сбербанк, Governance – процветание стабильного государства – Корпоративный университет Правительства Нижегородской области.

В пленарном заседании форума примут участие заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Максим Орешкин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов. Модератором сессии выступит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Онлайн-трансляция пленарного заседания форума, которое пройдет сегодня, 1 декабря с 12.15 до 13.45, будет доступна по ссылке.

В деловой программе форума также принимают участие другие руководители Сбера. Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, выступит модератором расширенного заседания комитета по устойчивому финансированию. Модератором круглого стола «ESG-трансформация инфраструктурных объектов» станет управляющий директор-руководитель дирекции ESG Сбербанка Анастасия Федотова. С докладами на панельных дискуссиях выступят сотрудники Дирекции ESG и Волго-Вятского банка Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «25% регионов страны заявляют о внедрении в различных форматах практик устойчивого развития, например, о получении ESG-рейтингов, добавлении ESG-фокуса в стратегии социально-экономического развития регионов, разработке отдельных ESG-стратегий, развитии климатической повестки. Но текущий год кардинально изменил внешний контекст и ключевые стимулы для развития ESG-повестки в России. Сегодня мы впервые на таком высоком уровне обсудим региональные аспекты ESG и устойчивого развития. Нам предстоит разобраться – насколько ESG-повестка сохраняет актуальность для регионов, какой ESG-инфраструктуры сейчас не хватает регионам и какие инструменты нуждаются в развитии».