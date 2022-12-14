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С начала 2022 года более 520 тысяч человек в регионах Приволжья выбрали зарплатные карты Сбера

В 2022 году более 520 тысяч жителей Приволжья стали зарплатными клиентами Сбера. Лидером является Татарстан – на регион приходится 26% от общего числа новых клиентов, выбравших зарплатное предложение Сбера.

Всего почти 3,5 млн человек на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка являются зарплатными клиентами Сбера, что составляет 63% от общего рынка получателей заработной платы. Напомним, что в состав Волго-Вятского банка Сбербанка входят Нижегородская область, Республика Татарстан, Пермский край, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Кировская область, Республика Мордовия, Владимирская область и Республика Марий Эл. Самое большое доверие к зарплатным картам показывают жители Чувашии (76% от общего рынка получателей зарплаты), Мордовии (71% от общего рынка получателей зарплаты), Пермского края и Владимирской области (по 70% от общего рынка получателей зарплаты).

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Больше полумиллиона человек в Приволжье в 2022 году выбрали зарплатное предложение Сбербанка. Для нас это важный показатель доверия и стимул к развитию: необходимо держать планку высокого качества обслуживания, опережать потребности клиента, предлагая ему максимум выгодных предложений в рамках зарплатного проекта».

Согласно исследованию «Рынок зарплатных проектов — 2022», проведенному консалтинговой компанией Frank Research Group, Сбер признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране. В основе методологии исследования — анкетирование розничных клиентов зарплатных проектов, онлайн-опрос компаний-клиентов зарплатных проектов, экспертные интервью с банками, анализ данных банков и метод «тайных покупок».

В Сбере отметили, что первостепенное внимание уделяют пользовательскому опыту зарплатных клиентов. Получая зарплату в Сбере, люди одновременно получают доступ к широкому спектру привилегий, дающих дополнительную выгоду от сотрудничества с банком. Это сниженные ставки по кредитам, скидки по страховым продуктам, бонусы в различных компаниях экосистемы Сбера и сервис "Деньги до зарплаты", который позволяет на один месяц взять взаймы до половины зарплаты по низкой ставке.

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